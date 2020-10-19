ما وراء الإستفتاء على الدستور في الجزائر؟ - رابح لونيسي

2020/10/19 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي لم يهتم الجزائريون عبر تاريخهم الطويل بالمسألة الدستورية إلا في فترة الحراك، وذلك على عكس المصريين أو التونسيين أو الإيرانييين مثلا، فهذه الشعوب لها علاقة بالثقافة الدستورية منذ فترة طويلة، وكان للدستور أهمية في حياتهم السياسية، فتونس كان إسم حزبها الوطني الذي قاد الكفاح التحرري يسمى ب"الحزب الدستوري"، فهو شعب له ثقافة دستورية تمتد إلى مدرسة الصادقية التي كان وراء تأسيسها خيرالدين التونسي صاحب كتا ......





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