تصريح جديد من وزارة النفط بشأن تخفيض اسعار البنزين المحسن

2020/10/19 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النفط، الاثنين، عن موعد إكمال دراسة لتخفيض أسعار مادة البنزين المحسن، فيما بينت وجود مساع للتعاون مع القطاع الخاص لتسويق المنتجات.

وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح صحفي، إن “دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن ستكتمل قبل نهاية الشهر الجاري”.

واضاف أن “جزءاً من خطة الوزارة تتضمن دراسة تحسين نوعية المنتجات بشكل عام وتحسين طرق التسويق”، مشيرا الى أن “الوزارة لها تجربة في تحسين نوعية الزيوت وإنتاج زيوت ذات كفاءة عالية وتسويقها بما يسد حاجة السوق المحلية”.

وتابع الزوبعي أن “عملية تسويق المشتقات النفطية من اختصاص شركة توزيع المنتجات النفطية ومن خلال منافذها”، مؤكدا أن “الوزارة تسعى لفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عملية تسويق منتجاتها”.

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