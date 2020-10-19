2020/10/19 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأثنين، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلاد .

وسجلت الوزارة في موقفها اليومي "4044 حالة إصابة و3055 حالة شفاء و63 وفاة جديدة بالفيروس".

وأرتفع عدد إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الفيروس الى 430 ألفاً و678 إصابة بينها 363 الفاً و532 حالة شفاء بنسبة 84.4%، أما إجمالي الوفيات فبلغ 10317 حالة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4044 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4044 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).