مالية الاقليم تحيل 20 شركة الى القضاء

2020/10/19 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للضرئب والعقارات في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن احالة 20 شركة الى القضاء بتهمة التهرب الضريبي.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه وفي خطوة اخرى للاصلاحات وبسبب التهرب الضريبي، تمت احالة اكثر من 20 شركة الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بضدهم.

واضافت: ان المديرية العامة للضرائب والعقارات في وزارة المالية، ستتخذ اجراءات قانونية رادعة ضد اي شركة او جهة تتهرب من دفع الضريبة وسيواجهون القضاء بأقصى العقوبات.

PUKmedia عن اعلام وزارة المالية والاقتصاد ‌

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