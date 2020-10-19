الاعسم: حادثة صلاح الدين لها ارتباط انتخابي

2020/10/19 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

بين الخبير الامني صفاء الاعسم، الاثنين، ان حادثة صلاح الدين ترتبط بامور انتخابية وسياسية كثيرة.

وقال الاعسم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “بعض الجهات السياسية تسعى لاستغلال الارهاب من اجل مصالحها”، لافتا الى ان “حادثة صلاح الدين ترتبط بامور انتخابية وسياسية كثيرة للحصول على رضى الشارع”.

واضاف ان “عصابات داعش الارهابية تعمل مع بعض العشائر بالنهار وتنصب سيطرات وهمية”، مبينا ان “المعركة مع داعش هي معركة استخباراتية وليست ميدانية كون عناصر داعش يتخفون ويعملون لمصالح جهات سياسية”.

وتابع ان “الجهد الاستخباري في العراق فتي وليس ذو خبرة الكبيرة القادرة على ضبط الايقاع الامني”.

وطالب محافظ صلاح الدين عمار جبر، في وقت سابق، الحكومة بالاسراع في الكشف غن منفذي جريمة بلد، مبينا ان الجريمة وقعت في قاطع لواء المغاوير.



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