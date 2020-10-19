2020/10/19 | 15:29 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أكتوبر 2020 | 03:13 مساءً | عدد القراءات : 12

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن 74 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية الشرطة.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن هذا المعلم الديني الإسلامي التاريخي أن هؤلاء المستوطنين قاموا بجولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية.

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