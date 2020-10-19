الكعبي وفريق الـUN يبحثان مشروع قانون الانتخابات والازمة المالية

2020/10/19 | 15:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مكتبه اليوم الاثنين 19 – تشرين الاول 2020, الفريق التابع لمكتب الامم المتحدة في العراق المكون من السيدة اليس والبول نائب رئيس بعثة الامم المتحدة ومديرة برنامج دعم الانتخابات , والسيد لورانس ليو كبير مستشاري الشؤون السياسية , والخبير الاممي في الانتخابات هوغو كاستيش .

وقال الكعبي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ان ,حضور خبراء امميون متخصصون في مجال الانتخابات في هذا الوقت امر مهم جدا , ونحن في مجلس النواب اشركنا ممثلي الامم المتحدة في اغلب الاجتماعات والحوارات التي عقدت في مجلس النواب لمناقشة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد المزمع تشريعه قريبا والذي سيهتم على تكريس نقطتين اساسيتين هما العدالة الانتخابية والتمثيل الحقيقي وسيكون ملبيآ لطموح الجميع “.

و جرى خلال اللقاء بحث امكانية ان تشهد الفترة المقبلة تشريع بعض القوانين المهمة والتي لها علاقة مباشرة بإتمام الانتخابات ومنها قانون المحكمة الاتحادية, حيث بين الكعبي اهميته “.

وجرى تسليط الضوء على الورقة الاصلاحية والمعروفة بالورقة البيضاء , ووصفها الكعبي بانها عبارة عن استراتيجية حكومية لأجراء اصلاحات حكومية على مدى عدة سنوات , فيما يعاني العراق حاليا من ازمة مالية خانقة , وكان يجب ان تتضمن حلول ” آنية ” لهذه المشكلة , داعيا الامم المتحدة الى دعم العراق في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية والنهوض بها لتنويع الورادات ، و عدم الاكتفاء و التركيز على القضايا السياسية في العراق فقط ، سيما ان الاستقرار الاقتصادي مهم جدا لتحقيق الاستقرار السياسي والامني “.

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