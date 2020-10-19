أكبر محاولة منذ بداية العام.. إحباط عملية تهريب 48 كلغ كوكايين من الأردن

2020/10/19 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الأردنية 48 كيلوغراما من الكوكايين في طرد بريدي بمطار الملكة علياء الدولي جنوب العاصمة عمان، وأوقفت شخصين ضالعين في العملية.

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