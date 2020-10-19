السماح باستيراد السيارات المتضررة وفرض رسوم إضافية على هذا النوع

2020/10/19 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي ان "الورقة البيضاء" الخاصة بالاصلاح المالي والاقتصادي تتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة الى العراق.

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