النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق

2020/10/19 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، ان ملاكاتها في محافظة نينوى تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق، من قبل الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر مئة وستة وعشرين لسنة الفين وعشرين، والخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ، للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، والتي بلغت وفق ما تم ضبطه من أوليات ستة وسبعين مليار دينار.

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