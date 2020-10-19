عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4044 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 3055 ووفاة 63 مصابا

2020/10/19 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة تسجل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– وزارة الصحة تعلن تماثل 3055 مصاباً بكورونا للشفاء.

– وزارة الصحة تسجل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

– عدد الشفاء الكلي: 363532 حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– عدد الإصابات الكلي: 430678 إصابة.

– عدد الوفيات الكلي: 10317 حالة.

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