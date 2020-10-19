دراسة تؤكد أن مرضى كورونا يعانون من أعراض بعد أشهر من الإصابة بالفيروس

2020/10/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جامعة أكسفورد البريطانية، اليوم

الاثنين، إن مرضى عدوى فيروس كورونا

سيبقون يعانون من أعراض المرض حتى بعد

أشهر من الإصابة به.

وأضافت الجامعة في بيان لها أن النتائج

الأولية للدراسة عن التأثير ط

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