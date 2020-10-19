النفط تصدر توضيحا بشأن تخفيض سعر البنزين المحسن

2020/10/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، الاثنين، ان الدراسة

الخاصة بتخفيض سعر البنزين المحسن

تكتمل الشهر الجاري.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الانباء

العراقية، إن "دراسة تخفيض سعر البنزين

المحسن تكتمل قبل نهاية الشهر الجاري"

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