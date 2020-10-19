بالصور.. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل شقيقين داعشيين شمالي الرمادي

2020/10/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، يحيى رسول، الإثنين، القبض

على شقيقين داعشيين شمالي الرمادي في

محافظة الانبار.

وقال رسول في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "قوةٌ من جهاز

مُكافح

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