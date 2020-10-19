بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل مباراة شاختار بدوري الأبطال

2020/10/19 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بأن النجم سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد قد عاد لتدريبات المرينجي الجماعية قبل مباراة الريال المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض سيرجيو راموس للإصابة بكدمة شديدة في ركبته اليسرى في مباراة ريال مدريد الماضية أمام قادش بالدوري الإسباني، وخرج كبديل في اللقاء الذي انتهى بخسارة الريال بهدفٍ نظيف.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن:" إدراكاً من سيرجيو راموس بأهمية المباراتين المقبلتين، فإن راموس قد تحامل على نفسه، وعاد سريعاً للتدريبات الجماعية استعداداً لمباراة شاختار دونستك الأوكراني بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل".

وأكملت الصحيفة بأن:" ريال مدريد أمامه مباراتين مهمتين للغاية في ظرف أقل من أسبوع أمام شاختار يوم الأربعاء، وأمام الغريم التقليدي برشلونة يوم السبت المقبل في قمة لقاءات الجولة السابعة من عمر الليغا".

وأوضحت الصحيفة بأن:" بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها سيرجيو راموس، تبين بأن إصابته ليس خطيرة، مما يجعله جاهزاً للقاء شاختار، ولكن القرار النهائي سيكون في يد زين الدين زيدان".

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