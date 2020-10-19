63 حالة وفاة واكثر من 4 آلاف اصابة جديدة جراء كورونا في العراق

2020/10/19 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 63 حالة وفاة و4044 اصابة جديدة بفيروس كورونا، قابلتها 3055 حالة شفاء من الفيروس.وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، انها اجرت 20419 فحصا مختبريا، ليصل مجموع الفحوصات منذ تفشي الوباء 2644770.وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الجديدة المسجلة، تلتها محافظة دهوك ثم أربيل في اقليم كردستان.وبحسب الموقف الوبائي، وصل مجموع حالات الشفاء منذ تفشي الفيروس الى 363532.

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