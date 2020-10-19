الكرملين يكشف عن محادثات نفطية مهمة بين روسيا والسعودية

2020/10/19 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين اليوم الإثنين، إن روسيا والسعودية تجريان محادثات نفطية مهمة، وأن زعيمي البلدين الغنيين بالطاقة، أجريا مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق الخام.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكالمتين هاتفيتين في الأسبوع الماضي للتباحث حول أسواق النفط، التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا وطلب ضعيف.

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