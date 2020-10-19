رئاسة البرلمان تدعو الامم المتحدة الى دعم العراق في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية

2020/10/19 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، مع الفريق التابع للامم المتحدة، مشروع قانون الانتخابات والازمة المالية.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان، ان “الكعبي استقبل, الفريق التابع لمكتب الامم المتحدة في العراق المكون من نائب رئيس بعثة الامم المتحدة ومديرة برنامج دعم الانتخابات اليس والبول، وكبير مستشاري الشؤون السياسية لورانس ليو، والخبير الاممي في الانتخابات هوغو كاستيش”.

وقال الكعبي بحسب البيان، ان “حضور خبراء امميون متخصصون في مجال الانتخابات في هذا الوقت امر مهم جدا”, مبينا ان “مجلس النواب اشرك ممثلي الامم المتحدة في اغلب الاجتماعات والحوارات التي عقدت في البرلمان لمناقشة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد المزمع تشريعه قريبا والذي سيهتم على تكريس نقطتين اساسيتين هما العدالة الانتخابية والتمثيل الحقيقي وسيكون ملبيآ لطموح الجميع”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث امكانية ان تشهد الفترة المقبلة تشريع بعض القوانين المهمة والتي لها علاقة مباشرة بإتمام الانتخابات ومنها قانون المحكمة الاتحادية”.

وتابع، “تم تسليط الضوء على الورقة الاصلاحية والمعروفة بالورقة البيضاء, ووصفها الكعبي بانها عبارة عن استراتيجية حكومية لأجراء اصلاحات حكومية على مدى عدة سنوات, فيما يعاني العراق حاليا من ازمة مالية خانقة, وكان يجب ان تتضمن حلول “آنية ” لهذه المشكلة”.

ودعا النائب الاول، “الامم المتحدة الى دعم العراق في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية والنهوض بها لتنويع الورادات، و عدم الاكتفاء و التركيز على القضايا السياسية في العراق فقط، سيما ان الاستقرار الاقتصادي مهم جدا لتحقيق الاستقرار السياسي والامني”.

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