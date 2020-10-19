2020/10/19 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة موثرة إلي زوجها مبارك الهاجرى بعد دخوله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



ونشرت أحلام صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلقت قائلة : ” يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك […]

التدوينة “سامحني”..



أحلام توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها بعد دخوله المستشفى ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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