النفط العراقية: دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن تكتمل قبل نهاية أكتوبر

2020/10/19 | 15:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر : كشفت وزارة النفط العراقية ،اليوم الاثنين، عن موعد إكمال دراسة تخفيض على سعر البنزين المحسن.وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن ستكتمل قبل نهاية الشهر الجاري".وأضاف أن "جزءاً …

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