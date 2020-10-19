عمليات نينوى: تطهير جزيرة كنعوص بمشاركة طيران الجيش ستنهي وجود بقايا داعش

2020/10/19 | 15:48 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت عمليات نينوى، الاثنين، أن العملية الأمنية التي تنفذها القطعات العسكرية في جزيرة كنعوص ستنهي وجود تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 19 تشرين الأول 2020،إن" لواء القوات الخاصة للجيش العراقي تمكن من العبور بواسطة الزوارق باتجاه الضفة الداخلية لجزيرة كنعوص"، مضيفا ان الهندسة العسكرية قامت بنصب جسر عائم تم اكماله بوقت قياسي، إذ تمكنت القوات من نقل الآليات الثقيلة والقوات الخاصة وشرعت بالتقدم نحو وسط الجزيرة.

وتابع، أن" القوات بدأت بإزالة أشجار الغابات من الطريق تمهيدا للتقدم"، مؤكدا ان "العملية مستمرة حتى يتم تطهير الجزيرة بالكامل وتجريف جميع الأشجار التي تشكل بيئة مناسبة لداعش الإرهابي ".

وأوضح المحلاوي، أن" جزيرة كنعوص تعد ممرا للإرهابيين بين جانبي الفرات ودجلة ، وهذه العملية ستنهي وجود تلك العصابات".

وكانت قيادة طيران الجيش، قد أجرت تمشيطا لجزيرة كنعوص تمهيدا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية وتطهيرها من فلول داعش، وذكر قائد طيران الجيش اللواء سمير زكي، أن" صقور طيران الجيش تمكنوا من تمشيط جزيرة كنعوص تمهيدا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية"، مؤكدا أن العملية دقيقة جدا وعلى مستوى عال من التنفيذ وقد سبقتها ضربة قوية لطيران الجيش.

وتابع زكي، أن" القوات الأمنية والقوات الساندة لها ستتمكن بعد ساعات من تطهير الجزيرة بالكامل من تلك الجماعات الارهابية".

جدير بالذكر ان خلية الإعلام الأمني، أفادت في بيان بأن قطعات قيادة عمليات نينوى من خلال ( فرقتي المشاة 16 و 14 و لواء قوات خاصة) شرعت بعملية تفتيش في قرية كنعوص للبحث عن بقايا تنظيم داعش.

ر.إ

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