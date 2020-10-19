تركيا تطلق سراح احمد ترك

2020/10/19 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات التركية اليوم الإثنين، عن أحمد تورك عمدة بلدية ماردين شمال كوردستان المعزول من منصبه بعد أكثر من عام قضاه في السجن.

وبعد استجواب تورك من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة عبر نظام الاتصال الصوتي من داخل السجن في ماردين حول تحقيقات كوباني، تقرر الإفراج عن تورك بشرط الرقابة القضائية.

وتقرر الإفراج عن تورك، الذي أحيل العام الماضي إلى محكمة أنقرة الجنائية الخامسة للسلام، بشرط المراقبة القضائية.

والشهر الماضي تم اعتقال 20 مشتبهاً من أصل 82 في تحقيقات كوباني التي أعاد فتحها المدعي العام في أنقرة.

والعام الماضي عزلت وزارة الداخلية التركية أحمد تورك من منصب رئيس بلدية ماردين الذي وصل إليه بالانتخاب، بجانب رئيسي بلدين وان وديار بكر، حيث بدأت الوزارة في أغسطس/ آب الماضي بالبلديات الثلاث خطة عزل رؤساء البلديات الكوردية المستمرة حتى اليوم.

كشف تقرير أعده حزب الشعوب الديمقراطي، عن فرض حكومة حزب العدالة والتنمية الوصاية القضائية على 81 في المائة من البلديات التي فاز بإدارتها منتخبون عن الحزب.

وأوضح التقرير السلطات التركية وضعت يدها على 51 بلدية من بين 63 بلدية فاز بها الحزب الكوردي خلال العام الأخير.

وأضاف التقرير، اأن وزارة الداخلية فصلت رؤساء 81 في المئة من البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في 31 مارس/ آذار العام الماضي ووضعتها تحت تصرف الحكومة خلال تعيين الوصاة عليها.

PUKmedia وكالات‌

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