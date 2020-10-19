وزير المالية: الازمة الاقتصادية لا تتعلق بالحكومة

2020/10/19 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير المالية الاتحادي علي علاوي ان معالجة التحديات الاقتصادية في العراق مهمة ليست سهلة، مشددا على ان الاعتماد المطلق على الايرادات النفطية اوصل البلاد الى الوضع الحالي.

وقال علاوي في بيان يوم الاثنين، إن "سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً"، مضيفا بأن "معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة و اجراءاتها، لانها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها".

وأشار علاوي إلى أن "الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".

وشدد علاوي على ضرورة أن "تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".

PUKmedia / وكالات ‌

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