زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/10/19 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري شأن جمّو، قريبه ورفيقه لاحقاً في التنظيم الحزبيّ، تعلم معمو صنعةَ غزل النسيج في نول يملكه شقيقُ الأول، وكان كما علمنا يشغل حجرةً في منزل آل علكي بزقاق الحاج حسين.



في حين أن جمّو ترك الصنعة لينضم إلى جيش الشرق، فإن الآخرَ انتقل للعمل في مصنع " مزنّر " للنسيج الآلي، الكائن في حي القصاع.



ثم تقاطعت طرقُ الشابين مجدداً، عقبَ تسرّح أحدهما من الخدمة العسكرية والتحاقه في العمل بذلك المصنع.



انتساب كلا ......





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