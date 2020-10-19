2020/10/19 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت إيران 337 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، في حصيلة قياسية جديدة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في مداخلتها اليومية، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30712.

وسُجلت الحصيلة اليومية القياسية السابقة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت بـ 279 وفاة.

التالي

منذ 13 ثانية

1.114 مليون وفاة و40 مليون إصابة بكورونا حول العالم

منذ 4 ساعات

تسجيل 250 ألف وفاة بكورونا في القارة العجوز

منذ 5 ساعات

عداد كرونا يواصل الارتفاع في اميركا

منذ 5 ساعات

حزب ميركل يدرس اختيار زعيم جديد

منذ 6 ساعات

أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في السعودية

منذ 7 ساعات

“النقد الدولي” يدعو لتعامل حاسم مع مشكلات الديون

منذ 8 ساعات

استئناف الصلاة في المسجد الحرام

منذ 18 ساعة

اصابة أكثر من 20 نائبا في البرلمان الإيطالي بكورونا

منذ 19 ساعة

“داعش” يدعو مؤيديه لاستهداف البنى التحتية الاقتصادية في السعودية

منذ 20 ساعة

تركيا تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بـ كورونا منذ ايار الماضي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة قياسية لاصابات كورونا في ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة قياسية لاصابات كورونا في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).