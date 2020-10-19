2020/10/19 | 16:00 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أكتوبر 2020 | 03:50 مساءً | عدد القراءات : 9

احباط محاولة تهريب ٤ عجلات تحت الموديل المسموح استيراده في مركز كمرك ام قصر الاوسط

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩ و بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني عن احباط محاولة تهريب (٤) عجلات تحت الموديل المسموح استيراده كانت مخفية خلف العاب اطفال (دمى) في مركز كمرك ام قصر الاوسط و قد تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ .

وتسعى الهيئة العامة للكمارك للحد من عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات .

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