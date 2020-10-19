العراق وفرنسا يؤكدان اهمية التعاون بمجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال

2020/10/19 | 16:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي اهمية التعاون بمجالات الرقابة ومكافحة غسل الاموال.

وذكر بيان للمركزي العراقي، ان المحافظ التقى بنظيره الفرنسي في إطار الزيارة التي ستشمل ثلاث دول أوربية، وتضمن اللقاء الذي جرى في مبنى البنك المركزي الفرنسي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد مخيف على أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا واهمية تطويرها .

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي أن هنالك أستعداد كامل لتطوير العلاقات المصرفية والتعاون بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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