أطول وأوجع سنة في تاريخ لبنان الحديث 

2020/10/19 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنة كاملة مضت على بداية الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي حوّلت اللبنانيين، أو أكثرية منهم من أفراد ينتمون إلى طوائف ومذاهب إلى مواطنين يريدون بناء دولة حديثة تمثل طموحاتهم الشرعية ويسود فيها الحكم الصالح

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