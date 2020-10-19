محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا

2020/10/19 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يجري تمشيطاً لجزيرة كنعوص

أجرت قيادة طيران الجيش ، اليوم الاثنين ، تمشيطاً لجزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية وتطهيرها من فلول داعش الإرهابية.

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