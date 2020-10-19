سائرون: توقعات بعدم اجراء الانتخابات بموعدها لأسباب مادية واخرى سياسية

2020/10/19 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

توقع تحالف سائرون، الاثنين، عدم اجراء الانتخابات بموعدها المحدد لأسباب تتعلق بجوانب مادية وفنية واخرى سياسية، مبينا ان الكتل لم تحسم امرها حتى الان.

وقال النائب عن سائرون بدر الصائغ لـ/المعلومة/ ان “اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها امر مستبعد لامور عديدة تقف عائقا دون ذلك”.

واضاف “من الاسباب الاولى هي العجز المادي الذي تتحدث عنه الحكومة اضافة الى اخرى فنية تخص نصاب المحكمة الاتحادية وموظفي المفوضية ومكاتب المفوضية في المحافظات وغيرها”.

واوضح ان “الجانب السياسي عائق اخر امام اجراء الانتخابات لعدم حسم الكتل السياسية خلافاتها بشان الدوائر الانتخابية والتي تتصارع كل كتله حسب مصالحها”.

وافاد انه “من المتوقع ان يتم طرح تأجيل الانتخابات في مجلس النواب”.انتهى25و

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