فرنسا تبدي استعدادها الكامل لتطوير العلاقات المصرفية مع العراق

2020/10/19 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب،

الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات

المصرفية بين العراق وفرنسا، فيما ابدى

محافظ البنك المركزي الفرنسي استعداد

فرنسا لدعم القطاع المصرفي في العراق.

وقال البنك المركزي

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