رئيس وزراء أرمينيا يكشف عن هدف تركيا من الحرب في قره باغ حسب رأيه

2020/10/19 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول

باشينيان، إن هدف تركيا من الحرب في قره

باغ ليس تحرير أراضي أذربيجان كما تقول،

بل هو السعي للسيطرة على خطوط إمدادات

الغاز إلى أوروبا.

وأوضح رئيس الوزراء الأرمني، في صفح

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