روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/10/19 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا، اليوم الاثنين، ارتفاعا

قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

بلغ 15982 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية،

ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي

الوباء إلى مليون و415316 إصابة.

وأعلن المركز الروس

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