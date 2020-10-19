نائب يطالب بفتح تحقيق عاجل بعد فقدان أكثر من 300 مليون تم جمعها من مدرسي بلدروز

2020/10/19 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، الاثنين، هيأة النزاهة بفتح تحقيق عاجل في فقدان اكثر من 300 مليون دينار تم جمعها من مدرسي ومعلمي قضاء بلدروز بديالى.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" تم تخصيص قطعة ارض تابعة لوزارة المالية مساحتها 15 دونم لتوزيعها قطع اراض سكنية على 120 مدرس ومعلم من اهالي قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) وتم جمع اموال تقدر باكثر من مليار و350 مليون منهم عن طريق نقابة المعلمين في ديالى".

واضاف التميمي ،انه" تم دفع نحو 950 مليون دينار الى وزارة المالية وما تبقى من اموال مفقودة" داعيا "هيأة النزاهة الى فتح تحقيق عاجل وفوري لبيان مصير الاموال المفقودة واظهار النتائج للراي العام ".

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