وأكد اللواء كابسي "عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية"، مشيرا الى ان "عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط".واكد "دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ماتبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".من جانبه أكد الأعرجي أن "قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الأرهابية وتعزيز السلم المجتمعي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).