التحالف الدولي يؤكد عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الاراضي العراقية

2020/10/19 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد نائب قائد التحالف الدولي ، اللواء كڤين كابسي، اليوم الاثنين (19-10-2020)، عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الأراضي العراقية.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان "الاخير استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي".وشهد اللقاء، بحسب البيان "بحث التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري".

وأكد اللواء كابسي "عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية"، مشيرا الى ان "عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط".واكد "دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ماتبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".من جانبه أكد الأعرجي أن "قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الأرهابية وتعزيز السلم المجتمعي".

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