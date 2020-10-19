1.114 مليون وفاة و40 مليون إصابة بكورونا حول العالم

2020/10/19 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 40 مليون ظهر اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 40.063.000 مليون

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 27.5 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من 1.114 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.

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