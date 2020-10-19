العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل 63 وفاة و4044 إصابة جديدة

2020/10/19 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل ٦٣ وفاة و٤٠٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت تعافى فيه ٣٠٥٥ مريضا من الوباء خلال ٢٤ ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة.



وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع في البلاد إلى ٤٣٠٦٧٨، بينها ١٠٣١٧ وفاة و٣٦٣٥٣٢ حالة […]

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