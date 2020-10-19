دراسة بريطانية: تخفيض الرواتب يساهم بأمراض القلب والسكتات الدماغية

2020/10/19 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت دراسة حديثة أن الحصول على زيادة في الراتب قد يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بينما يؤدي خفضها إلى ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض.

وذكرت دراسة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ان أولئك الذين زادت رواتبهم، كانوا أقل عرضة بنسبة خمسة عشر بالمئة من التعرض لأمراض القلب على مدى السنوات الخمس وعشرين المقبلة.

وبحسب الدراسة، فإن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ارتفع بنسبة تقارب عشرين بالمئة لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.

وتوصلت الدراسات السابقة إلى أن وجود دخل أعلى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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