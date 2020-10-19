مؤشر كورونا يعاود الارتفاع مسجلا 4044 إصابة والإجمالي يبلغ 430 ألفا

2020/10/19 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاود مؤشر فيروس كورونا الارتفاع إلى ما فوق الأربعة آلاف حالة بعد نحو أسبوع من انخفاض ملموس.

إذ سجلت وزارة الصحة إصابة أربعة آلاف وأربع وأربعين حالة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من أربع مئة وثلاثين ألفا.

وفيما يخص الوفيات، أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة وستين شخصا بالفيروس خلال الساعات الماضية، وبهذا العدد يبلغ العدد الكلي للوفيات في العراق منذ بدء انتشار الوباء عشرة آلاف وثلاث مئة وسبع عشرة حالة.

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