ترمب وبايدن يحثان مؤيديهما على التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية

2020/10/19 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث المرشحان للتنافس في الانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، أنصارهما على التوجه للتصويت المبكر في الانتخابات.

الرئيس ترمب ومع اقتراب المناظرة الأخيرة، ناشد في تجمع انتخابي بولاية نيفادا التي بدأ فيها التصويت المبكر يوم السبت الماضي، ناشد مؤيديه بالقول “التصويت المبكر جار حاليا، لذا اخرجوا وأدلوا بأصواتكم”، في حين دعا منافسه جو بايدن سكان ولاية نورث كارولاينا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي تشهد احتدام الصراع بين المرشحين، دعاهم الى الذهاب للتصويت في أقرب وقت.

الجهات المعنية بالانتخابات الأميركية أكدت ان البيانات الحالية تشير الى ان نحو ثمانية وعشرين مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم مبكرا، عبر البريد او بالتصويت المباشر، في خطوة تهدف الى تفادي التجمعات الكبيرة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

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