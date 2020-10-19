كردستان تتخطى حاجز الألف منذ بداية تفشي جائحة كورونا

2020/10/19 | 16:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تخطت الإصابات بفيروس كورونا يوم الاثنين حاجز الألف حالة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الجائحة.



وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي في بيان له، “للأسف بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية فان الاصابات تزداد يوما بعد آخر”.



وأشار إلى تسجيل أعلى الإصابات في الإقليم خلال 24 ساعة […]

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