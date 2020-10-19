أول تعليق من الصجري بعد تلقيه 5 دعاوى قضائية من الحلبوسي

2020/10/19 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطالب السيد رئيس الوزراء المحترم واطالب السيد رئيس مجلس القضاء المحترم في فتح جميع ملفات الفساد الكبرى التي تخص الحلبوسي واخرها صفقة الخمسة مليار دولار التي في حال الغي العقد سوف تنهي الازمة الاقتصادية في البلد .كلنا امل بكم وبدوركم والشعب ينظر لخطواتكم .العجي انتهى ان شاء الله

علي الصجري

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