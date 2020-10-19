الأسد الذي لن يختنق

2020/10/19 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة جهتان، وعلى الرغم من تناقضهما، إلا أنهما تعتقدان سوية بأن مزيدا من الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على النظام السوري، عبر نماذج مثل "قانون قيصر" والعقوبات الأوروبية التفصيلية، إنما ستؤدي إلى تدهور أحوال النظام وحراجة موقفه أمام قواعده الشعبية من طرف، وعدم قدرته على ممارسة أدواره البيروقراطية والسلطوية من طرف آخر

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