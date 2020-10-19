2020/10/19 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، تذبذباً في مؤشر التعافي والاصابة بفيروس كورونا، فيما خلت محافظتي الانبار وصلاح الدين من تسجيل اي وفاة.بحسب البيان الوزاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تشهد تذبذباً في مؤشر التعافي والاصابة بكورونا ومحافظتان تخلوان من الوفيات اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تشهد تذبذباً في مؤشر التعافي والاصابة بكورونا ومحافظتان تخلوان من الوفيات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).