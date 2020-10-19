التحالف الدولي يؤكد عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية

2020/10/19 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، قدرة القوات الأمنية العراقية في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية، فيما أشار التحالف الدولي إلى عدم وجود قطعات عسكرية له على الأراضي العراقية.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي, لبحث التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري.

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية وتعزيز السلم المجتمعي".

من جانبه، أكد اللواء كابسي عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، مبينا أن "عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط".

ولفت إلى دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية.

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