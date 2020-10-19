النفط : انتاج العراق من الغاز المصاحب بلغ 1500 مقمق

2020/10/19 | 16:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/… أعلنت وزارة النفط ان انتاج العراق من الغاز المصاحب بلغ 1500 مقمق، وفي الوقت الذي أكدت سعيها لاستثمار كافة الكميات المتبقية البالغة 1200 مقمق، بينت ان احتياطي العراق من الغاز يبلغ ١٣٢ ترليون قدم مكعب قياسي.



وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان له تلقته ( المستقلة)..



اليوم الاثنين ان لانتاج الكلي […]

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