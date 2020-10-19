2020/10/19 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، اليوم الاثنين، موقف عمليات أرساء البواخر و تفريغ الحمولات في أرصفة ميناء أم قصر الجنوبي وارصفة ميناء ام قصر الشمالي ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجداول: 5 بواخر تصل موانئ ام قصر بحمولات مختلفة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجداول: 5 بواخر تصل موانئ ام قصر بحمولات مختلفة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).