“روماريو” خارج اسوار الديوانية

2020/10/19 | 16:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، الاستغناء عن خدمات اللاعب روماريو كوركيس.

وقال وكيل أعمال اللاعب ماهر نوفل لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الديوانية، قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب روماريو كوركيس وعدم اكمال التعاقد معه”.

واضاف ان “سبب القرار يعود الى عدم اقتناع مدرب الفريق حازم صالح بخدماته، خاصة بعد خوضه عدة مباريات في معسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة”.

يذكر ان كوركيس انتقل الى الديوانية في الانتقالات الصيفية الجارية.



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