اعتقال متهم بسرقة دور المواطنين في كربلاء

2020/10/19 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، باعتقال

متهم بسرقة الدور في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء بامرة العقيد هشام الغانمي تقبض

على متهم قام بسرقة مبلغ مليون و

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