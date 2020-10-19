القبض على سبعة متهمين بإثارة نزاع عشائري شمالي البصرة

2020/10/19 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة البصرة عباس اللامي،

الاثنين، عن اعتقال سبعة اشخاص بتهمة

اثارة نزاع عشائري شمالي البصرة.

وقال اللامي في بيان، انه "تم أعتقال

سبعة اشخاص وضبط أسلحتهم متهمين بأثارة

نزاع عشائري في شمالي ا

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